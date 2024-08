Wat zit er in die Limburgse vlaai? Guy Martens legt zelf uit hoe Genk keer op keer topdoelmannen kan opleiden

KRC Genk en Guy Martens doen het nog maar eens. De transfer van Mike Penders naar Chelsea FC is de zoveelste doelman in het rijtje die de Genkse stal verlaat voor een Europese topclub. Wat zit er in die Limburgse vlaai?

Thibaut Courtois legde bij KRC Genk de basis voor een indrukwekkende carrière. Koen Casteels is eveneens zo'n Limburgs jeugdproduct die indruk maakte in de Bundesliga, terwijl Maarten Vandevoordt in de Cegeka Arena zijn transfer naar RB Leipzig versierde.

Het voorgenoemde trio wordt opgevolgd door Mike Penders - al is zijn transfer naar Chelsea FC nog niet officieel - maar het zijn niet de enigen die vanuit de Genkse school komen én een mooie carrière uitbouwen. Wat te zeggen van onder anderen Logan Bailly, Nordin Jackers, Gaetan Coucke en Sinan Bolat?

"We hebben de visie om zoveel mogelijk doelmannen op te leiden", legt Guy Martens de filosofie uit in Het Nieuwsblad. "Hoe meer doelmannen opgeleid worden, hoe groter de vijver waaruit we kunnen vissen."

Genk is in Europa dan ook gekend en geroemd omwille van de doelmannenopleiding. "We merken inderdaad dat Europese ploegen vaak in onze richting komen als ze op zoek zijn naar een nieuwe doelman. Dat brengt voordelen met zich mee."

Hoe meer doelmannen opgeleid worden, hoe groter de vijver waaruit we kunnen vissen

"Enerzijds slagen we er op die manier in om onze doelmannen een transfer te laten maken", legt de keeperstrainer van Genk uit. "Anderzijds zorgt het ervoor dat we talentvolle keepers op jonge leeftijd gemakkelijker kunnen overtuigen om naar Genk te komen."