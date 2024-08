Op de radar van Club Brugge, Stuttgart en Atalanta: hoe Anderlecht met zijn connecties toptalent in huis haalt

De zomermercato van RSC Anderlecht barst stilaan los. Paarswit heeft alvast een extra middenvelder aangetrokken. En dat is er eentje met toch wel wat talent, al wordt hij in eerste instantie bij de RSCA Futures gestald.

RSC Anderlecht had al eventjes in de smiezen dat er werk aan de winkel was. Het wilde zich dan ook naarstig versterken en eigenlijk in elke linie nieuwkomers halen. Paars-wit schiet ondertussen duidelijk in gang op de transfermarkt.

Zoals al even in de pijplijn lag, is er ondertussen een overeenkomst gevonden met de 19-jarige Deense middenvelder Magnus Munck van Nordsjaelland. Daardoor hebben ze ook alvast een extra creatieveling in huis gehaald.

Munck komt naar RSCA (Futures)

De speler sluit in eerste instantie aan bij de RSCA Futures en het gaat over een huurdeal, mét aankoopoptie. Daardoor kan het Deense toptalent mogelijk ook de volgende jaren te zien zijn op en rond Neerpede.

Velkommen, Magnus. The 19-year-old midfielder joins the RSCA Futures on loan from FC Nordsjaelland. 🟣⚪ pic.twitter.com/DggGXHB1hO — RSCA Neerpede (@rscaneerpede) August 2, 2024

Een onbekende is Munck zeker niet voor paars-wit. Twee jaar geleden was de speler al eens in beeld bij RSC Anderlecht. Toen stond hij nog te boek als een centrale verdediger, ondertussen is hij een rijtje opgeschoven op het veld.

© photonews

Nordsjaellend staat in binnen- en buitenland bekend voor een uitstekende jeugdopleiding. Magnus Munck is momenteel ook Deens jeugdinternationaal en heeft volgens Transfermarkt een transferwaarde van zo'n 200.000 euro.

De Deense links met Brian Riemer en Jesper Fredberg hebben op die manier opgeleverd, want de voorbije jaren was er wel heel veel interesse voor de Deense jeugdinternational. Onder meer Club Brugge, Schalke 04, Atalanta en Stuttgart toonden toen interesse.

Wissel op de toekomst?

Als Munck bij de RSCA Futures goed kan rijpen en ervaring kan opdoen op volwassenniveau, dan kan dat voor hem ook een eerste stap zijn richting de echte top. De Challenger Pro League is zeker een interessante competitie wat dat betreft.