Dit hadden ze niet verwacht: Jean-Marie Pfaff schrikt na veiling van shirt van Diego Maradona

De veiling van het unieke shirt van Diego Maradona dat Jean-Marie Pfaff had is afgelopen. Het raakte echter niet verkocht.

Het shirt van Diego Maradona dat hij droeg in de halve finale van het WK in 1986 tegen de Rode Duivels en uitwisselde met Jean-Marie Pfaff is niet verkocht. Er kwam geen enkel bod binnen.

Veilingshuis Sotheby’s had het t-shirt van Pfaff ingesteld op 640.000 euro, met de verwachting dat het 1,1 miljoen euro zou opbrengen. Het zou daarmee één van de duurste shirts ooit worden. Zover kwam het echter niet.

“Ik heb dit shirt voor bijna 40 jaar gekoesterd, sinds ik het kreeg van Diego na die onvergetelijke wedstrijd”, vertelde Pfaff vooraf. “Mogen voetballen tegen een van de grootste voetballers is een echte eer, maar hem mijn vriend mogen noemen was nog specialer.”

De Pfaffs hadden gehoopt dat het shirt voor veel geld verkocht ging worden, in analogie naar andere truitjes van Maradona. Zo werd zijn shirt waarin hij tegen Engeland op hetzelfde WK scoorde met de hand nog verkocht voor maar liefst 8,4 miljoen euro.

Wat de Pfaffs nu zullen doen met het shirt is niet meteen duidelijk. Het meteen in een nieuwe veiling aanbieden lijkt niet echt een optie te zijn. Afwachten dus wat het worden zal.