Westerlo rekent helemaal af met de demonen waar het al zo vaak last van had: "Zeker tegen KV Mechelen is dit mooi"

Een oerschreeuw was op zijn plaats. Westerlo heeft afgerekend met de demonen die de ploeg al zo vaak parten hebben gespeeld. In het 2021 ging het in Mechelen van 2-4 naar 5-4. Vorig seizoen ging het thuis van 2-0 naar 2-3 en uit van 0-2 naar 3-2. Westerlo liet het al zo vaak liggen KVM.

Deze keer hebben de Kemphanen geen Mechelse comeback toegestaan. Timmy Simons was er die vorige keren niet bij, maar heeft hij een idee waarom het deze keer goed afliep? "Er is meer geloof in eigen kunnen na een zware maar goede voorbereiding. Ik moet de spelers een serieuze pluim geven voor hun intensiteit."

Die opbrengen is voorwaarde nummer 1. 'Voetballend vermogen is allemaal aardig, maar we zijn er ons bewust van dat we eerst moeten knokken om in balbezit te geraken. Ik hou wel van jongens die met een groot hart spelen. Ik heb het de spelers ingeprent dat ze enkel moeten denken aan de volgende actie, niet aan het resultaat.'

Westerlo zou vorig seizoen verloren hebben

Matija Frigan loste Lucas Stassin af als scorende aanvaller. "Zo is het in het voetbal. De ene week scoort de ene, de volgende week de andere. Ik vertelde het aan mijn ploegmaats: vorig seizoen hadden we deze wedstrijd verloren. Het was bijna hetzelfde als die wedstrijd van vorig seizoen", weet de Kroatische spits.

Het talent uit de Balkan had het helemaal gehad met die comeback van de tegenstander. "We verdienden om te winnen. Ook na de 2-3 gingen we nog voor een doelpunt. Andere ploegen zouden teruggzakt zijn. Mooi dat we nog de 2-4 konden maken. Zeker tegen KV Mechelen, dat een goede ploeg, is met geweldige fans."

Matchen tegen KV Mechelen een thema

Ook Arthur Piedfort getuigt dat de afloop van die vorige onderlinge duels wel een thema was in de kleedkamers. "We hebben voor de wedstrijd wel gezegd dat we het deze keer moesten afmaken als we op voorsprong kwamen. Gelukkig hebben we dat kunnen doen, we waren zeer scherp", stelt de middenvelder vast.

Westerlo kon ook het verschil maken op verschillende manieren. Met stilstaande fases voor rust, via het veldspel na de pauze. "Je kan het langs twee kanten bekijken. We hebben goed getraind op stilstaande fases. De laatste pass is ook gewoon beter dan vroeger, zodat we in het spel tot doelkansen komen."