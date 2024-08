Marko Bulat heeft alles om publiekslieveling te worden op Sclessin: "Ik werd wat ongemakkelijk toen ze mijn naam scandeerden"

Marko Bulat heeft al enorm veel indruk weten te maken bij Standard. Tijdens zijn eerste thuiswedstrijd scoorde hij meteen het enige doelpunt van de partij. Hij lijkt alles te hebben om een nieuwe publiekslieveling te worden op Sclessin.

Marko Bulat bezorgde Standard de overwinning door het enige doelpunt van de partij te scoren tegen Club Brugge. De nieuwe nummer 7 van de Rouches, die een geweldige wedstrijd speelde, kwam na afloop bij ons aan de microfoon meer uitleg geven.

"Het was een moeilijke wedstrijd, zoals we al verwacht hadden. We moesten veel verdedigen, we wisten dat we kansen zouden krijgen in de tegenaanval en Marlon (Fossey) gaf me een geweldige bal. We zijn erg blij nu, we moeten rusten en ons voorbereiden op de volgende wedstrijd."

Over zijn eigen prestatie wil hij niet te veel kwijt. "Mijn prestatie was goed, maar het was slechts mijn eerste wedstrijd hier thuis. Ik moet nog groeien en meer samenwerken met het team. Ik ben blij, maar ik wil niet over mezelf praten. Het hele team speelde een zeer goede wedstrijd, zowel verdedigend als in de tegenaanval. Felicitaties aan de coach en iedereen."

Standard heeft zijn DNA teruggevonden

Het was de mentaliteit van de Rouches die het verschil maakte. De spelers van Ivan Leko gaven niet op en slaagden er dit keer in om hun tegenstander pijn te doen in de tegenaanval.

"Toen ik hier kwam en met de coach sprak, had hij het meteen over mentaliteit. Het belangrijkste is om te vechten en met het hart te spelen."

"Ik heb veel met de spelers gesproken. Ik zei tegen hen 'geloof me, we zullen onze kansen krijgen'. Vandaag hadden we twee of drie doelpunten kunnen maken. We hebben ook veel verdedigd, maar dat hoort bij het voetbal."

Marko Bulat heeft alles om een nieuwe publiekslieveling te worden

Marko Bulat hoorde tijdens zijn eerste thuismatch al dat zijn wedstrijd gescandeerd werd tijdens de viering na de wedstrijd. Met de strijdersmentaliteit die hij toonde en zijn prestatie, zou de 22-jarige speler snel de nieuwe lieveling van Sclessin kunnen worden.

"De coach vertelde me dat de fans geweldig waren, en dat heb ik van de eerste tot de laatste minuut ervaren. Ik voelde me een beetje ongemakkelijk toen ze mijn naam scandeerden. Het gaat niet over mij, maar het hele team, de club en elke persoon die ons helpt om 100% te geven op het veld", besloot Marko Bulat.