Riemer bijt van zich af na overwinning op efficiëntie tegen Antwerp: "Wat kan je nog meer verwachten?"

Anderlecht pronkt na twee speeldagen samen met Westerlo bovenaan met 6/6. Na de zuinige zege tegen STVV op de openingsspeeldag volgde een 1-2 overwinning op Antwerp. Riemer was tevreden met wat hij zag op de Bosuil.

Geduld

De betere ploeg was Anderlecht zeker niet, toch verraste Brian Riemer op de persconferentie achteraf door zeer tevreden te zijn met wat zijn ploeg op de mat bracht: "De eerste goal viel na een hele goede opbouw van ons. We wilden vaker gebruik maken van de ruimte maar kwamen er niet genoeg uit. Soms moet je geduldig zijn en in de tweede helft werden de ruimtes groter. Voor de tweede week op rij maken de invallers het verschil, dat is zeer belangrijk voor de groep", analyseerde Riemer.

Op basis van verwachte doelpunten, kwam Anderlecht met 0,84 xG niet aan de 2,87 van die van Antwerp. Toch vond Riemer dat zijn ploeg niet te weinig gecreëerd had. "We hebben bijna 30 schoten tegen gekregen, dat is vooral te veel. Daar zullen we vooral op moeten verbeteren."

'Wat kan je nog meer verwachten?"

"Maar op aanvallend standpunt...", gaat de Deense trainer verder"... We scoren twee keer op verplaatsing in een topper en pakken de drie punen. Wat kan je nog meer verwachten? Je zal hier nooit 10 grote kansen krijgen. Met de voetjes op de grond blijven: twee keer scoren en winnen in een topper, slecht is dat niet", bijt hij van zich af.

© photonews

"Het zal ervan afhangen wie de tegenstander is en waar de ruimte ligt om meer kansen te creëren. Efficiëntie was vandaag natuurlijk een enorm belangrijke. Soms moet je rekenen op je doelman die een belangrijke save doet zodat je het dan zelf kan afmaken aan de overkant."

Al merken we meteen dat Riemer ook op persoonlijk vlak zeer veel waarde hecht aan deze zege: "Het is pas de eerste keer dat we kunnen winnen hier op het veld van Antwerp sinds ik trainer ben van Anderlecht, het is echt een massive win", besluit hij glunderend.