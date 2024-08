Vital Borkelmans vloert KRC Genk: "Als je dat vooraf aankondigt..."

KRC Genk staat na twee speeldagen met 1 op 6 in de klassering. Bij OH Leuven werd met 3-1 verloren.

KRC Genk wist ook op de tweede speeldag niet te winnen. Vital Borkelmans zag een ploeg met twee gezichten in Leuven. “Voor de rust was het echt huilen met de pet op”, klinkt het in Het Belang van Limburg.

Het liep al bijna meteen fout bij uitvoetballen van doelman Penders. “Dat was een eerste grote waarschuwing, maar achterin bleven ze maar verder knoeien aan de bal. Die eerste goal, wat een gepruts was dat?”

Iedereen ging in de fout. “Penders die onnodig uitkomt tot aan de middencirkel, Fadera die het probeert op te lossen en Kayembe die zich veel te makkelijk laat aftroeven. Het was allemaal véél te nonchalant. Als Genk de top wilt ambiëren, dan moeten dit soort fases er toch snel uit.”

Ook het middenveld vond Borkelmans zwak. Karetsas kwam veel te weinig in het stuk voor. “Alleen op het einde verstuurde hij die goeie voorzet naar Tolu. Die moest altijd binnen. Maar voor de rest creëerde Genk nauwelijks kansen. Na de rust liep het gelukkig beter.”

Na de 2-1 hing de gelijkmaker even in de lucht, maar uiteindelijk won OH Leuven verdiend. “Met een 1 op 6 mogen we toch spreken van een gemiste seizoensstart van Fink bij Genk.”

Zeker als je kijkt naar de ambities. “Als je vooraf aankondigt dat je wil meestrijden voor de prijzen, dan moet je systeem wel kloppen. Dat gevoel heb ik op dit moment nog niet bij Genk. Als ze zo nonchalant blijven uitvoetballen, dan gaan ze zichzelf nog vaak in de problemen brengen.”