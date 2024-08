Wouter Vrancken heeft iets te zeggen over matig spel in start competitie

KAA Gent opende zijn seizoen met een knappe, maar krappe overwinning op bezoek bij KV Kortrijk. Ook in de Conference League werd een ticketje voor de volgende ronde geboekt. De boodschap is dan ook duidelijk.

"We zijn het seizoen begonnen met een aantal overwinningen. Maar dat is slechts een begin, we moeten op dat elan verder gaan. Gewoon doorpakken", vond Davy Roef in zijn analyse na de 0-1 overwinning in Kortrijk.

Zowel tegen Vikingur als tegen Kortrijk kon het zeker qua spelbeeld soms nog wel wat beter. "Ik ben tevreden met de overwinning. De manier waarop kan zeker nog beter", pikte ook coach Wouter Vrancken duidelijk in.

Punten het belangrijkste

"Het was vooral belangrijk om het resultaat over de streep te trekken en dat lukte ook. Het was zeker niet onze mooiste wedstrijd, maar in deze fase van de competitie telt eigenlijk vooral het resultaat dat je kan behalen."

© photonews

"We speelden tegen Kortrijk een dominante eerste helft, maar we hadden mentaliteit nodig om de drie punten naar huis te nemen. Dat is ons gelukt en daar ben ik dan ook heel tevreden over, want dat is dus van groot belang."

"We zoeken nog wat naar de connectie op het veld. Het is een heel korte voorbereiding geweest en het is wat aanpassen nog", beseft de nieuwbakken coach van KAA Gent dat er zeker nog wat werk aan de winkel is.