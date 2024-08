Een nieuwkomer vol zelfvertrouwen: "Rugnummer gekozen omdat ik wist dat Kompany het ook gedragen heeft"

Na een invalbeurt vorige week heeft Jan-Carlo Simic zondag zijn 'echte' debuut gemaakt bij Anderlecht, naast Jan Vertonghen. De Serviër speelde een degelijke wedstrijd, met kwaliteiten en fouten, maar miste zeker één ding niet: zelfvertrouwen.

Simic liet zich bij zijn eerste duel met Antwerp-spits Vincent Janssen meteen voelen. "In dit soort wedstrijden, voor dit soort clubs, kun je niet zomaar opdagen en 50% geven. Ik geef altijd 100% van wat ik heb, het is mijn stijl om alles te geven," vertelt de verdediger achteraf, die ook vertrouwen uitstraalt in zijn interview.

Kompany, niet zijn idool, maar...

"Zie ik er ouder uit dan 19? Mensen zeggen me dat vaak", lacht Simic. "Ik werk gewoon hard, op en naast het veld, en ik geef alles. Ik ben erg blij vandaag, want het was een belangrijke wedstrijd. Op het veld kan ik het al goed vinden met mijn teamgenoten en alles gaat zo goed als het maar kan."

© photonews

Net als Zeno Debast de voorbije jaren, profiteert Jan-Carlo Simic van de ervaring van Jan Vertonghen aan zijn zijde. "Het is een eer om naast zo'n speler te spelen en ik ben hem dankbaar dat hij me 95 minuten lang heeft geholpen in deze wedstrijd", ging Simic verder. "Maar ook al ben ik tevreden over mijn spel, er is nog werk aan de winkel. Vooral aan mijn positionering," gaf hij toe.

In ieder geval heeft hij grote schoenen gekozen om te vullen, nu hij meteen het nr. 4 shirt van een zekere Vincent Kompany heeft overgenomen. "Ik vind het een geweldig nummer en ik wist dat Kompany het hier gedragen had. Hij is een belangrijke naam in de geschiedenis van de club en ik hoop dat ik hem trots kan maken," zei de Anderlecht-verdediger.

"Ik zou niet zeggen dat Vincent Kompany mijn jeugdidool was, nee, dat was meer Paolo Maldini, zeker door mijn opleiding bij AC Milaan" voegt Jan-Carlo Simic toe. "Maar hij was natuurlijk een fantastische verdediger die geweldige dingen heeft gedaan voor Manchester City."