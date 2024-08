Verrassend: iets meer dan een jaar geleden nog bij Antwerp, nu voor waanzinnig bedrag op weg naar PSG

Tijdens 'Den Dubbel' van Antwerp hadden verschillende (jonge) spelers zich laten opmerken en de aandacht getrokken van grotere clubs. Enkelen onder hen konden ook een mooie transfer versieren.

Een van hen was Willian Pacho. De Ecuadoriaanse centrale verdediger verliet Antwerp afgelopen zomer en trok voor 9 miljoen euro naar Eintracht Frankfurt.

Ondertussen heeft Pacho zich al snel kunnen bewijzen bij de Duitse club. Hij speelde in totaal al 44 wedstrijden en verzamelde bijna 4.000 speelminuten afgelopen seizoen.

Op 22-jarige leeftijd zou hij een zeer grote stap in zijn nog jonge carrière kunnen zetten. Volgenst transferexpert Fabrizio Romano heeft hij de interesse gewekt van Paris Saint-Germain.

De deal zou zelfs al bijna rond zijn. Er is een mondeling akkoord, ook met de speler op persoonlijk vlak. Met de transfer zou zo'n 40 miljoen euro gemoeid zijn.

🚨🔴🔵 Paris Saint-Germain are closing in on deal to sign William Pacho from Eintracht Frankfurt!



Verbal agreement in place on €40m fee plus add-ons, agreement also with the player on personal terms.



Final details needed on payment terms and then… here we go. 🇪🇨 pic.twitter.com/la03Ewop7z