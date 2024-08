Kasper Schmeichel reageert op transfer naar Celtic en... eigenlijk was een verlengd verblijf bij Anderlecht nooit aan de orde

Kasper Schmeichel verruilde in het tussenseizoen RSC Anderlecht voor Celtic Glasgow. De Deense doelman is blij dat hij onderdak heeft gevonden in Schotland. Minstens even opvallend: een verlengd verblijf in Brussel was eigenlijk nooit aan de orde.

RSC Anderlecht haalde Kasper Schmeichel vorige zomer in de laatste dagen van de zomermercato naar Brussel. De Deense doelman was op een zijspoor geraakt bij OGC Nice en tekende een contract voor één seizoen bij paars-wit. Anderlecht polste voor het EK bij Schmeichel naar zijn intenties, maar eigenlijk was de Deense goalie op geen enkel moment van plan om ook effectief in Brussel te blijven. Hoe we dat weten? Zijn reactie na zijn transfer naar Celtic spreekt boekdelen. © photonews "Na het EK ben ik meteen op vakantie vertrokken met mijn familie", aldus Schmeichel in The Daily Record. "Ik vroeg me echt af wanneer er iets zou gebeuren en ik een aanbieding zou krijgen van een club. En dan kreeg ik een berichtje van Brendan Rodgers." (lacht) Waarom koos Kasper Schmeichel voor Celtic FC? Rodgers (huidige coach van Celtic, nvdr.) werkte lange tijd samen met Schmeichel bij Leicester City. "We hadden een korte babbel en meer was er eigenlijk niet nodig. Het was een gemakkelijke beslissing om voor Celtic te kiezen."