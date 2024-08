Union SG-doelman Anthony Moris reageert zelf na enorm dure blunder

Union SG heeft woensdagavond met 3-1 verloren van Slavia Praag. Het zag er niet goed uit, vooral over het laatste doelpunt van de Tsjechen kan gepraat worden...

Union SG nam het woensdagavond op tegen Slavia Praag in de derde voorronde van de Champions League. De Brusselaars hoopten op een goede uitgangspositie, maar verloren uiteindelijk met 3-1.

Eerst was het twee keer EK-ganger Chory die de netten deed trillen. Na een halfuur spelen werd het 3-0, na een serieuze fout van doelman Anthony Moris.

Na afloop reageerde de doelman op de doelpunten. "Wat ik vind van de tegengoals? Ik weet vooral dat die eerste twee goals erg moeilijk te verdedigen zijn tegen zo’n grote speler”, begint Moris bij Het Nieuwsblad.

"En die derde, tja. Dat hoort bij het voetbal dat we willen brengen: van achteruit opbouwen. Maar goed, in zo’n geval had ik de bal beter zo ver mogelijk weggetrapt en hadden we iets intelligenter moeten zijn", weet de doelman.

"Het is nu zo, en het hoort bij het voetbal. We spelen in een andere stijl met andere verwachtingen, dus dat kan nu eenmaal gebeuren. We moeten daardoor niet alles overboord gooien", besluit hij.

Zaterdagavond speelt Union al op het veld van KVC Westerlo, dat momenteel leider is in de Jupiler Pro League. De Brusselaars pakten zelf ook al 4 op 6.