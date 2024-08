Tedesco zal snel moeten zijn als hij sensatie uit Jupiler Pro League bij Rode Duivels wil

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

In september spelen de Rode Duivels opnieuw voor de Nations League. Domenico Tedesco overweegt best om de revelatie van de Jupiler Pro League op te roepen.

Met wedstrijden tegen Israël en Frankrijk staan de Rode Duivels begin september voor twee belangrijke wedstrijden in de Nations League. Maar er zijn meer zorgen dan enkel het sportieve.

Volgens Het Nieuwsblad doet bondscoach Domenico Tedesco er goed aan Kostantinos Karetsas, de sensatie van KRC Genk, zijn debuut te laten maken bij de nationale ploeg.

De Griekse voetbalbond wil hem in september immers voor het eerst selecteren en meteen ook zijn eerste wedstrijd laten spelen. Griekenland geeft in datzelfde interlandblok Finland en Ierland partij in de Nations League.

Griekse vertegenwoordiging naar Genk

De 16-jarige Karetsas wordt al een tijdje gevraagd door Griekenland, maar tot dusver speelde hij enkel nog maar voor de nationale jeugdploegen van ons land.

De voorbije maanden was er volgens de kranten al telefonisch contact met de Griekse bond en volgende week zouden enkele vertegenwoordigers van de Griekse voetbalbond naar Genk afzakken om de nodige gesprekken te voeren met de speler en zijn entourage.