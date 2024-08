Het was precies 14 jaar geleden: wie herinnert zich het grote debuut van Kevin De Bruyne bij de Rode Duivels?

Kevin De Bruyne is vandaag de kapitein van de Rode Duivels. Een mooi avontuur dat exact 14 jaar geleden in Finland begon.

Het was 11 augustus 2010: de vuvuzela's van het WK in Zuid-Afrika waren nauwelijks stilgevallen toen Kevin De Bruyne zijn eerste minuten speelde in het shirt van de Rode Duivels. Het was in het groene Veritas Stadion in Turku dat KDB zijn internationaal debuut maakte.

Voor deze vriendschappelijke wedstrijd in Finland had Georges Leekens een jong veelbelovend team opgesteld. In het middenveld stonden bijvoorbeeld Jan Vertonghen en Axel Witsel, ook Eden Hazard en Christian Benteke waren van de partij.

#OnThisDay 14 jaar geleden maakte King Kev zijn debuut voor de Rode Duivels. ? pic.twitter.com/MdWQX2TC0m — Belgian Red Devils (@BelRedDevils) 11 augustus 2024

Generatie-overgang

Logan Bailly was destijds onze nummer één doelman, Jelle Van Damme stond op de linkerflank. Andere ervaren spelers zoals Olivier Deschacht, Bernd Thijs en Christophe Lepoint zaten op de bank. Bjorn Vleminckx kwam kort na Romelu Lukaku het veld in.

Voor zijn grote debuut beleefde Kevin De Bruyne geen onvergetelijke wedstrijd doordat hij bij de rust werd vervangen door Steven Defour. Veel meer gedenkwaardige momenten zouden echter volgen in de loop der jaren met de opkomst van deze gouden generatie.

Op die dag verloren de Rode Duivels met 1-0 door een eigen doelpunt van Vincent Kompany. Het zou nog vier jaar duren voordat België zich kwalificeerde voor een groot toernooi, met Kevin De Bruyne als dirigent.