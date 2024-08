KV Kortrijk op zoek naar verklaringen voor blamage: "4 doelpunten tegen in wedstrijd die je moet winnen..."

Na de zege tegen Cercle leek KV Kortrijk vertrokken voor een stabiel seizoen. Amper één week later hangen de kopjes opnieuw wat naar beneden bij De Kerels.

"Niet de slechtste van België"

"Vorige week waren we niet de beste ploeg van België omdat we van Cercle gewonnen waren. Dus nu moeten we ook niet bestempeld worden als de slechtste ploeg van België omdat we verloren zijn van Dender", reageerde Kortrijk-kapitein Joao Silva filosofisch na het 4-1 verlies tegen Dender op de derde speeldag. "Het was een off day. Soms moet dat eens gebeuren om wakker te worden", ging hij verder.

Vooral dat Dender zo makkelijk wist te scoren, is lastig om te slikken voor de verdediger. "4 tegendoelpunten in een wedstrid die je gewoon wil winnen... Dat is toch stof om eens goed over na te denken."

"Geloof niet omgezet in kansen"

Al beseft de Kortrijkse speler dat niet alle 4 de tegendoelpunten zo eenvoudig te verdedigen vielen. "Die eerste 2 waren absoluut hun verdienste maar we speelden niet slecht in de eerste helft. Die 2-1 vlak voor rust gaf ons ook het geloof dat we in de tweede helft nog onze voet naast die van hen konden zetten", analyseerde Joao Silva verder.

Maar de kansen bleven uit voor Kortrijk dat nog een derde en vierde tegendoelpunt kreeg: "Er was te weinig concentratie en communicatie. Sommigen waren meer bezig om te scoren dan dat ze een derde tegendoelpunt wilden vermijden. De wedstrijd ging meer hun kant op... We konden ons geloof niet omzetten in kansen", besloot de Portugees eerlijk.

Ook Dion De Neve was zichtbaar teleurgesteld na de nederlaag maar hij is hoopvol voor de toekomst: "We zijn op de goede weg. Dit was een off day, een kleine vluchtheuvel op die weg. Maar volgende week moeten we tegen Standard opnieuw laten zien waar we voor staan en voor de drie punten gaan."