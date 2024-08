OFFICIEEL: Antwerp verliest middenvelder aan MLS, Nederlander is op komst

Alhassan Yusuf verlaat Antwerp en gaat een avontuur aangaan in de VS. De Nigeriaanse middenvelder trekt definitief naar New England Revolution. Hij zal er een contract tekenen tot 2027.

Yusuf kwam drie jaar geleden over van het Zweedse IFK Göteborg. De 24-jarige middenvelder speelde zo’n 116 wedstrijden voor The Great Old en wist daarin vier keer te scoren.

De Nigeriaan kende een uitstekende periode in Antwerpen. Hij won twee seizoenen geleden nog ‘Den Dubbel’ en maakte vorig seizoen deel uit van de Champions League campagne van Antwerp.

Met het vertrek van Yusuf lijkt de komst van Jaïro Riedewald dichterbij. De 27-jarige defensieve middenvelder is transfervrij nadat zijn contract bij Crystal Palace afliep.

Riedewald doorliep de jeugd van Ajax en speelde ruim 80 wedstrijden in de Premier League. Hij zou naast Tjaronn Chery de tweede Nederlander kunnen worden die deze zomer bij Antwerp tekent.

Ook Mandela Keita die nauwelijks speelt lijkt op weg te zijn naar de uitgang. Het belooft in ieder geval drukke dagen te worden op de Bosuil. Wordt vervolgd.