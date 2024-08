Xg en Xp bepalen de teneur: Club, Cercle, Genk en Antwerp maakten al veel meer indruk dan Anderlecht en Gent

Na de eerste (heel saaie) speeldag hadden we al een eerste keer het bilan opgemaakt en kwamen we met een analyse op basis van het aantal expected goals en het daaran verbonden aantal expected points.

De competitie leek twee weken te vroeg te zijn begonnen. Anderlecht, Club Brugge, Union, Antwerp, KAA Gent, Genk: de topploegen maakten collectief heel weinig indruk. En twee weken later is dat toch nog niet helemaal anders.

Op het einde van het seizoen zal moeten blijken hoe belangrijk pakweg de 7 op 9 voor Anderlecht in vergelijking met de andere ploegen zal zijn. Op dit moment hebben ze wel al zes punten meer dan Club Brugge bijvoorbeeld.

8 - Only eight goals were scored on the first matchday of the 2024-25 Jupiler Pro League campaign, the lowest goals tally on a matchday in the regular season of the @ProLeagueBE since round 23 in 2007-08 (also 8 goals). Slowstart. pic.twitter.com/dgmMHZoonV