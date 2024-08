Held van het WK 2018, een bijnaam afgeleid van "Rasta Rockett": wie is de nieuwe verdediger van Anderlecht?

Mathias Jorgensen zal zich bij RSC Anderlecht voegen en de ervaren verdediger worden waar Brian Riemer naar op zoek was. Een Deen met een indrukwekkend cv.

Mathias "Zanka" Jorgensen: een bijnaam ontleend aan Cool Runnings

Zoek niet naar Mathias Jorgensen op de pagina's van Transfermarkt. Hij gebruikt ook niet de achternaam van zijn Gambian vader, Jattah-Njie. Op de achterkant van zijn shirt vind je namelijk een bijnaam: Zanka.

Het is zeer waarschijnlijk dat Jorgensen met deze naam op zijn rug zal spelen bij RSC Anderlecht, net zoals bij al zijn clubs sinds zijn professionele debuut bij FC Kopenhagen. Een bijnaam die teruggaat tot bij zijn jeugdteam B.93. "Mijn jeugdtrainer had destijds de film 'Cool Runnings' gezien. We kwamen terug van een training op 20 minuten afstand van waar ik woonde in Kopenhagen, en we moesten meerdere mensen in de auto proppen".

© photonews

"Ik zat op de passagiersstoel en het leek alsof ik in een bobslee zat. De coach noemde me toen Sanka, naar het personage Sanka Coffie in de film", legde Jorgensen uit aan BBC in 2017. Sanka werd Zanka, en bleef de bijnaam van de speler. In plaats van de ingewikkelde achternaam van zijn vader of de te gebruikelijke achternaam van zijn moeder in Denemarken, zal Mathias Jorgensen "Zanka" zijn vanaf zijn professionele debuut!

Heroïsch tijdens het WK 2018

Zanka is een Deense international, met 36 caps tussen 2008 en dit jaar. Onlangs werd hij last-minute toegevoegd aan de selectie voor het EK 2024, zonder een minuut te spelen (net als in 2021). Maar in het verleden is Mathias Jorgensen van groot belang geweest voor Denemarken.

© photonews

Zijn glorie moment kwam in 2018, toen hij in de achtste finale tegen Kroatië in de basis stond. Al in de 1e minuut opende Zanka de score voor Denemarken, zijn allereerste doelpunt in de selectie, en een van de twee die hij heeft gescoord. Kroatië maakte snel gelijk, en de wedstrijd ging naar verlengingen.

In de extra tijd, in de 114e minuut, dribbelde Ante Rebic Kasper Schmeichel en moest de actie alleen nog afmaken... maar Jorgensen dook op, tackelde Rebic en voorkwam het doelpunt. Het werd een strafschop. Wonder boven wonder werd Zanka niet uitgesloten... en nog wonderbaarlijker, Schmeichel stopte de strafschop, waardoor Denemarken in leven bleef. Kroatië zou uiteindelijk doorgaan via strafschoppen, maar Mathias Jorgensen was een held.

Hij kent Ludwig Augustinsson goed

Het moet niet moeilijk zijn geweest om Zanka te overtuigen om zich bij RSC Anderlecht aan te sluiten. Ten eerste omdat hij Brian Riemer goed kende bij Brentford toen de Deen assistent-trainer was onder Thomas Frank. De aanpassing, met ook Dolberg en Dreyer in de kleedkamer, zou vlot moeten verlopen.

© photonews

Mathias Jorgensen kent ook Thomas Delaney heel goed, met wie hij 162 wedstrijden heeft gespeeld (de tweede speler met wie hij het meest op het veld stond) en van wie hij misschien advies heeft gevraagd. Maar bovenal speelde hij bijna 100 wedstrijden, van 2015 tot 2017, met Ludwig Augustinsson in het shirt van FC Kopenhagen. De samenwerking zal hartelijk zijn en de automatismen snel teruggevonden worden!

Een zeer betrokken speler in de strijd tegen homofobie

In zijn privéleven heeft Mathias Jorgensen zich bijzonder ingezet voor de LGBT-zaak. In 2016 schreef hij een artikel op de website van de Deense voetbalfederatie (DFB) om homofobie in het voetbal aan de kaak te stellen. In 2017 nam hij deel aan een inzamelingsactie opgezet door het Deense elftal en doneerde hij 94.380 dollar voor een campagne tegen homofobie, en bezocht hij scholen om over het onderwerp te discussiëren.

"Als het om dit soort dingen gaat, kan ik mijn mond niet houden. Zodra er een debat is, zal ik mijn mening geven", zei Zanka op de officiële Brentford-website in 2021. "Er zijn vaak beledigende gezangen in stadions. Zelfs als ze niet rechtstreeks gericht zijn tegen leden van de homoseksuele gemeenschap, kunnen ze kwetsend zijn", benadrukte hij.

Hier is iemand die de "Alle boeren zijn homo's" gezangen die bij elke wedstrijd van Anderlecht tegen Club Brugge te horen zijn, niet op prijs zal stellen.