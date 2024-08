OH Leuven zet in op jeugdproduct KAA Gent

Enkele jaren geleden speelde hij nog bijna op 17-jarige leeftijd in Europa, ondertussen is hij al eventjes terug waar het voor hem allemaal begon. En daar gaat hij nu een stapje verder.

Owen Jochmans is sinds 2022 opnieuw een doelman van OH Leuven. Dat had de speler toen zelf aangekondigd via de sociale media. En daarmee kwam het Gent-product teruf naar waar het voor hem begon.

De jonge doelman is in Leuven geboren en speelde er ook bij de jeugd, tot AA Gent hem in 2019 kwam ophalen.

Een jaar later stond hij bijna onder de lat tegen Rode Ster Belgrado in Europa, maar zover kwam het uiteindelijk net niet. In 2022 keerde hij terug naar waar het voor hem allemaal begon.

Profcontract voor twee seizoenen

Bij de Leuvenaars heeft hij nu na twee jaar bij de U23 een profcontract getekend. Dat heeft OH Leuven trots aangekondigd. De keeper

"Ik voel me goed in deze club en kom met iedereen goed overweg. Enorm blij dat ik de kleuren van de club van mijn hart nog twee jaar langer mag vertegenwoordigen!”, aldus de doelman op de Leuvense kanalen.