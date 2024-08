Hilarisch! Ritchie De Laet onthult hoe hij met pintje op zijn laatste minuten speelde bij Antwerp

Ritchie De Laet zette vorig seizoen een punt achter zijn voetbalcarrière. Hij kwam voor het laatst in actie met een invalbeurt tegen RSC Anderlecht.

Eigenlijk was hij geblesseerd, maar Ritchie De Laet kwam op de allerlaatste speeldag van vorig seizoen toch nog even in actie bij Royal Antwerp FC om afscheid te nemen van de supporters en zijn actieve voetbalcarrière.

In MidMid kwam de ex-speler van The Great Old nog even terug op die laatste wedstrijd, want daar deed hij toch iets wat typisch is voor Ritchie De Laet. Met alcohol in het bloed stapte hij het veld op voor zijn allerlaatste minuten.

Al hield hij het wel bescheiden, maar dat pintje wou hij er toch wel bij hebben. “Ik begon stilaan te beseffen dat de tweede helft mijn laatste 45 minuten als profvoetballer zouden zijn”, vertelt De Laet over die laatste match.

“Ik dacht: seffens zal ik waarschijnlijk moeten invallen en ik wil op het veld komen op mijn manier. Ik vroeg aan Gunther, de masseur die ook de sportdrankjes maakt, om wat bier in een bidon te doen.”

“‘Ben je wel zeker?’, vroeg hij. Tijdens de halftime heb ik het zelf dan maar gedaan, zodat hij niet in de problemen zou komen. Rond de tachtigste minuut ging ik opwarmen en nam ik die drinkbus mee”, moet De Laet rijkelijk lachen met zijn fratsen.