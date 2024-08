Vincent Kompany is niet 'de bullebak' waarvoor hij wordt afgeschilderd in reportages: hoe hij bij Bayern al indruk maakte

Nog voor er één officiële bal is getrapt heeft Vincent Kompany de kritiek na zijn aanstelling bij Bayern München al doen verstommen. De journalisten die de Rekordmeister volgen en wel meer dan één lijntje hebben met de kleedkamer bevestigen: "In korte tijd kreeg hij de sterspelers achter zich."

Het heet niet 'FC Hollywood' per ongeluk. Bij Bayern gebeurde er de laatste jaren weinig zonder dat het uitlekte naar de pers. Net als bij Anderlecht heeft Kompany daar paal en perk aan gesteld. Bij paars-wit wisten de spelers dat het niet hun beste dag zou worden als Kompany er zou achterkomen dat er kleedkamergesprekken gelekt werden.

Dat hij dat met een jonge groep kon bewerkstelligen, was nog aan te nemen. Maar bij Bayern zit er meer dan één grote persoonlijkheid. Zij hebben na een bewogen seizoen echter al snel begrepen dat Kompany een plan heeft. Het eerste wat 'The Prince' doet als hij in een club aankomt is een team smeden dat aan elkaar hangt.

Kompany wil geen vrienden maken in zijn spelerskern

Hij zet zichzelf daar buiten. Kompany wil geen beste maatjes zijn met zijn spelers, dat is een rol die weggelegd is voor zijn adjudanten. Craig Bellamy was daarvoor enorm belangrijk bij Anderlecht, net als Floribert Ngalula.

Die laatste loopt ook bij Bayern rond en van hem wordt gezegd dat hij nu al de vertrouwelijke schouder is waar jongens met hun grieven bij terecht kunnen. Kompany heeft er zelf geen problemen mee om voor sommigen de boeman te zijn.

Dat is één van de zaken die Pep Guardiola hem heeft meegegeven. Guardiola is hartelijk, maar ook streng als zijn spelers niet doen wat hij wil. Of tegendraads zijn. Dan wil je de Catalaan niet tegen jou hebben.

Die filmpjes van bij Anderlecht en Burnley dat hij zijn spelers hard aanpakt, geven dan ook niet het volledige beeld. Kompany kan gerust lachen en zeveren als iedereen doet wat hij moet doen. Merkt hij dat er één van zijn schapen aan het afdwalen is, dan kan je een tirade verwachten.

Hij is niet de bullebak die er op sociale media soms van gemaakt wordt. In München weten ze intussen ook welk vlees ze in de kuip hebben. Tegen Tottenham zag men al twee keer hoe hij Bayern wil laten voetballen. Daar is veel discipline mee gemoeid.

Faites vos jeux!

Het is hetzelfde als de ketting met de zwakste schakel. Als er eentje niet doet wat hij moet doen, valt het hele systeem in elkaar. Daarom is het voor Kompany belangrijk dat de neuzen in dezelfde richting wijzen en dat zijn spelers geloven in wat ze aan het opbouwen zijn.

De waarheid ligt zoals altijd op het veld. Kompany zal moeten winnen dit seizoen. Liefst ook de Champions League waarvan de finale in de eigen Allianz Arena gespeeld wordt. Maar jongens als Harry Kane en Thomas Müller heeft hij al aan zijn zijde. De eerste stappen zijn gezet... Faites vos jeux!