'Anderlecht op weg om oude JPL-bekende terug naar België te halen en heeft mondeling akkoord met ex-speler Gent'

Een interessant transferdossier zit in de pijplijn bij Anderlecht. Het zou met een ex-speler van Gent tot een mondeling akkoord gekomen zijn.

De Duitse media berichten over een overeenkomst tussen Niklas Dorsch en RSC Anderlecht. Dorsch heeft bijna alleen nog maar in zijn thuisland gevoetbald. Eén seizoen maakte hij een uitzondering, nadat Gent hem had weggehaald bij Heidenheim. Het jeugdproduct van Bayern München speelde 43 matchen voor de Buffalo's.

Dat deed de middenvelder in het seizoen 2021-2022. Een jaar na zijn komst was hij alweer weg en keerde hij terug naar Duitsland. Bij Augsburg kon hij in de Bundesliga aan de slag. Bij Gent mochten ze niet klagen, want ze hadden financieel wel aardige zaakjes gedaan. Het trok hem aan voor 3,5 miljoen euro en verkocht hem voor 7 miljoen euro.

Anderlecht ziet kans om toe te slaan

Met Augsburg beleefde Dorsch collectief het voorbije seizoen de beste periode. Het eindigde op de elfde plaats in de Bundesliga. Dorsch zelf slaagde er ook in om een plek als titularis te veroveren, al had hij ook wel last van enkele blessures. Dat geeft Anderlecht mogelijk de gelegenheid om toe te slaan en hem in huis te halen.

Paars-wit zou met de speler dus zelfs al overeengekomen zijn. Het is nu nog een kwestie om op clubniveau een akkoord te vinden met Augsburg. Anderlecht zou azen op een huurovereenkomst met een aankoopoptie. Een type als Niklas Dorsch zou voor RSCA een zeer welgekomen nieuwkomer zijn, gelet op hoe de kern er nu uitziet.

Dorsch kan de nieuwe nummer 6 worden

Dorsch kan immers op de nummer 6 uitgespeeld worden en op die positie heeft Anderlecht naast Rits weinig overschot.