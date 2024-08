Beerschot blijft achter met schamele 1 op 12 maar rekent op beterschap: "Dan verwacht je een zege"

Na de kansloze 1-4 in en tegen Cercle Brugge slikt Beerschot ook tegen Genk opnieuw 4 doelpunten. Aanvallend deden ze het met drie stuks alleszins wel wat beter. Toch blijft het puntentotaal hetzelfde: een nieuwe nederlaag

Beerschot kwam nochtans op voorsprong tegen Genk na enkele minuten dankzij Henderson die de overstap maakte van het failliete KV Oostende. "Het was beter dan vorige week. Logisch ook want ik had amper drie weken voorbereiding gehad", bekende de Schot na de wedstrijd. "Dit zijn mijn eerste wedstrijden sinds april dus ik moet nog wel wat inhalen."

Ongelukkige doelpunten

"Slecht was het niet", ging Henderson verder. "We kregen tegendoelpunten op stilstaande fases met een corner, een vrije trap en een strafschop. We zijn erin geslaagd om onszelf opnieuw in de partij te knokken maar spijtig genoeg leverde het geen punten op. We zullen allszins nog wat moeten trainen op stilstaande fases", aldus de aanvallende middenvelder.

Ook trainer Dirk Kuyt was tegelijkertijd hoopvol en teleurgesteld na de partij. "De spelers hebben gereageerd zoals ik gehoopt had en hebben de hele wedstrijd lang geknokt om er aan partij van te maken", vertelde hij op de persconferentie na de nederlaag.

"Dan verwacht je een zege"

"Maar ja... als je thuis tegen Genk drie goals scoort, verwacht je minimaal een punt en eigenlijk een zege. Op de korte termijn is dit zuur maar als we zo blijven spelen, zal het wel goedkomen", besluit de Nederlandse trainer vastberaden.

Beerschot trekt volgende week naar Standard in een poging om de stijgende lijn in het spel door te trekken. Daarna ontvangt het medepromovendus Dender dat een heel andere start kent dan de kampioen van de Challenger Pro League.