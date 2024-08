Cercle Brugge verliest absolute sterkhouder en nog een speler staat op vertrekken: Vereniging staat voor drukke weken

Cercle Brugge zal het zonder Jesper Daland moeten doen in de aankomende wedstrijd tegen OH Leuven. De Noorse verdediger, wiens contract bij Cercle afloopt in juni 2025, is niet opgenomen in de selectie en staat op vertrekken.

Daland weigerde onlangs zijn contract te verlengen, wat de geruchten over een mogelijke transfer alleen maar versterkte. Het Italiaanse Torino toonde eerder al interesse in de 23-jarige speler, maar het lijkt erop dat hij zijn carrière zal voortzetten bij Cardiff City. Naar verluidt zou de transfer Cercle Brugge ongeveer 5 miljoen euro opleveren. Niet alleen Daland staat op het punt om de Brugse club te verlaten, ook rond Kévin Denkey is er beweging. De Togolese spits, die eerder gelinkt werd aan Real Sociedad, staat nu ook in de belangstelling van Lille en Bayer Leverkusen. Met transferbedragen variërend tussen de 15 en 20 miljoen euro, lijkt het vrijwel zeker dat Denkey nog voor het einde van deze maand zal vertrekken. Terwijl Denkey en Daland de deur mogelijk uitlopen, versterkt Cercle zich met nieuwe aanwinsten. Paris Brunner, een veelbelovende aanvaller die geleend wordt van AS Monaco, is al opgenomen in de selectie voor de wedstrijd tegen OH Leuven. Naast Brunner maakt ook verdediger Alessio Magnée, die onlangs werd overgenomen van Eupen, deel uit van de kern. Verder keert rechtsachter Ibrahim Diakité terug in de selectie, nadat hij hersteld is van een blessure. Opvallend is dat ook Boris Popovic niet geselecteerd is voor de wedstrijd tegen OH Leuven. De Servische verdediger lijkt zijn laatste dagen bij Cercle Brugge te tellen, aangezien hij naar verluidt ook op zoek is naar een nieuwe uitdaging.





Volg OH Leuven - Cercle Brugge live op Voetbalkrant.com vanaf 16:00.