De nieuwe coach van Zeno Debast weet al welk vlees hij in de kuip heeft

Zeno Debast, die onlangs bij Sporting is gekomen, heeft indruk gemaakt door zijn eerste beslissende pass af te leveren tijdens de overwinning van zijn team tegen CD Nacional (1-6). Na de wedstrijd sprak de coach, Rúben Amorim, over de Rode Duivel.

"We moeten nog op veel gebieden verbeteren. Het is altijd bevredigend om te scoren, vooral als het resultaat in ons voordeel is," commenteerde de Portugese coach ondanks de overwinning, voordat hij sprak over Zeno Debast.

Amorim lovend over Zeno Debast

"We hebben tests gedaan, en Debast heeft meer ervaring dan velen hier, omdat hij aanvoerder was bij Anderlecht," verklaarde Amorim, met veel respect voor de Rode Duivel.

Kritiek kreeg Debast bij zijn debuut bij Sporting na de nederlaag in de Portugese Supercup tegen Porto, waar hij een technische fout maakte die leidde tot het doelpunt van Wenderson Galeno. Amorim nam toen de verdediging van zijn speler op zich.

Uiteindelijk voegde de coach eraan toe: "Hij heeft moeilijke momenten doorgemaakt hier, maar bij zijn vorige club werd hij aanbeden." We hopen dus dat de carrière van de voormalige Paars-Witte nu op goede rails is gelanceerd in het buitenland.