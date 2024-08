Cercle Brugge zoekt in eigen rangen naar vervanger voor Daland: "Ze rekenen nu op mij"

De kans is groot dat Jesper Daland zijn laatste wedstrijd voor Cercle Brugge gespeeld heeft. Er staat alleszins al iemand klaar om zijn rol als leider van de defensie over te nemen.

Daland out

Daland heeft in totaal 118 wedstrijden de verengingkleuren van Cercle Brugge verdedigd maar zal er wellicht geen meer bij doen. Als we de geruchten mogen geloven trekt Daland naar het Welshe Cardiff City dat in de Engelse Championship speelt.

58 van die 118 wedstrijden speelde Daland samen met Christiaan Ravych die 90% van zijn profwedstrijden naast de Noor stond centraal in de defensie. Hij zal nu de dingen die hij de voorbije seizoenen van Daland geleerd heeft zonder hem moeten doen.

© photonews

Verantwoordelijkheid opnemen

"Hij is een goede vriend van me dus ik zal Jesper zeker missen", vertelde Ravych na het gelijkspel tegen OH Leuven. "Waar hij naartoe gaat heeft hij me niet gezegd. Ik denk dat de pers op dat vlak beter op de hoogte is."

Door de blessure bij Utkus en de niet-selectie van Popovic lijkt het duidelijk dat Cercle-trainer Miron Muslic op Ravych rekent om de rol van Daland over te nemen: "Ze hebben inderdaad al tegen mij gezegd dat ik de ploeg en de defensie meer zal moeten leiden. Die verantwoordelijkheid wil ik dan ook openen", klinkt het vastberaden.

© photonews

De eerste grote uitdaging voor de nieuwe leider van de Cercle-defensie is een verplaatsing naar Polen tegen Wisla Krakow in de voorronde van de Conference League. "De coach had het er meteen over in de kleedkamer na de wedstrijd. We moeten er nu volledig voor gaan en beter doen dan in Noorwegen enkele weken geleden."