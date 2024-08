Komt er een stroomversnelling in vertrek van Butez bij Antwerp? 'Na Anderlecht en Leicester zit ook Nederlandse topclub rond de tafel met doelman'

RSC Anderlecht flirt al eventjes met Jean Butez, maar het dossier ligt dezer dagen allesbehalve bovenaan op de stapel bij Jesper Fredberg. De recente prestaties van Colin Coosemans doen de sportief directeur van paars-wit twijfelen of er moet geïnvesteerd worden in een extra doelman.

Leicester City volgt het dossier van Butez op, maar volgens Sacha Tavolieri heeft zich een andere topclub gemeld. AFC Ajax heeft interesse om Butez naar Amsterdam te halen.

🔴⚪️ Infos #RAFC :

🇳🇱 #Ajax Amsterdam got an interest for Jean Butez. Contact with player side has already been taken and the relationship between Royal #Antwerp FC & Ajax could be a key on that matter. To date, the Dutch club didn’t make any offer yet.

🧤 Jean Butez’s transfer… pic.twitter.com/b5MgdRUvuW