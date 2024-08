Tedesco liet hem (net) links liggen voor EK, maar: 'Celtic verrast en trekt aan de mouw van ex-speler van Gent en Club Brugge'

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Celtic FC heeft de pijlen gericht op een Belgische middenvelder. En het moet gezegd: het is een verrassing: Brendan Rodgers wil Arne Engels er heel graag bij.

De Schotse media berichten over de interesse van Celtic FC in Arne Engels. De 20-jarige middenvelder maakte het voorbije seizoen indruk bij FC Augsburg en dat is Brendan Rodgers niet ontgaan.

De coach van de Schotse topclub wil zijn middenveld dan ook graag versterken met onze landgenoot. Engels is niet alleen een target met potentieel naar de toekomst toe, maar de Waaslander bewees in Duitsland dat hij zich snel kan aanpassen.

© photonews

Augsburg betaalde anderhalf jaar geleden amper 100.000 euro om Engels weg te halen bij Club Brugge. Of beter gezegd: bij Club NXT. Het jeugdproduct van KAA Gent - hij maakte pas in 2015 de overstap naar het Jan Breydelstadion - speelde zijn wedstrijden in de Challenger Pro League.

Met die voorgenoemde 100.000 euro zal Celtic alvast niet moeten afkomen. Transfermarkt schat de marktwaarde van Engels op negen miljoen euro. Bovendien hij de middenvelder een contract in Duitsland tot medio 2027.

Staat Arne Engels ook al op de radar van Domenico Tedesco?

Leuk om weten: ook Domenico Tedesco volgt de prestaties van Engels op de voet. De Belgische jeugdinternational stond op de shortlist om mee te gaan naar EK in Duitsland, maar haalde de effectieve selectie uiteindelijk net niet.