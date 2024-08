Zit de interesse van Barcelona toch nog ergens in het achterhoofd? 'Onana heeft héél speciaal verzoek voor coach en staf bij Aston Villa'

Amadou Onana verruilde Everton FC in het tussenseizoen voor Aston Villa. De Rode Duivel moet er dé patron op het middenveld worden. En hij kwam meteen met een héél speciaal verzoek binnen.

Aston Villa betaalde zestig miljoen euro aan Everton FC om Amadou Onana binnen te halen. De Rode Duivel is één van de sleutelpionnen in de verdere ontwikkeling van The Lions.

Ook Onana zelf wil zich op én naast het veld als een leider laten gelden. De 23-jarige middenvelder kwam tijdens de voorbereiding dan ook met een héél speciaal verzoek naar Unai Emery.

© photonews

"Ik heb aan de coach en aan zijn staf gevraagd om Spaans met me te spreken", verrast Onana in de Engelse media. "Op die manier kan ik in het Spaans antwoorden en me die taal machtig maken."

Onana beseft als geen ander dat een talenknobbel in de multiculturele voetbalwereld een pluspunt is. "Ik spreek al vijf talen: Wolof (Senegalees dialect, nvdr.), Frans, Duits, Engels en Nederlands. Ik wil er een zesde taal aan toevoegen."

Waarom wil Amadou Onana Spaans leren?

"Bovendien hou ik van Spanje en vertoef ik er minstens één keer per jaar op vakantie", besluit Onana. "Het zou geweldig zijn om de taal vloeiend te leren spreken. Met de Spaanstalige staf bij Aston Villa moet het gemakkelijker voor me zijn om de taal ook effectief te leren."

Voor de volledigheid: ook FC Barcelona was héél concreet voor Onana. Meer zelfs: de Rode Duivel leek Camp Nou als favoriete bestemming te zien, maar Barça kon de financiële eisen van Everton niet inwilligen. Zou Onana zich al voorbereiden op een mogelijke toekomst?