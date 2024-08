🎥 Voormalig Club Brugge-speler maakt Axel Witsel helemaal belachelijk, Spaanse pers vernietigend

Atlético Madrid is er niet in geslaagd om de eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen in La Liga te winnen. 'Los Colchoneros' moesten maandagavond op verplaatsing genoegen nemen met een 2-2 gelijkspel tegen Villarreal. En Axel Witsel kreeg een hoop kritiek over zich.

Halfweg de wedstrijd stond de eindstand van 2-2 al vast. Villarreal kwam op voorsprong via voormalig Club Brugge-speler Arnaut Danjuma (18.) en een eigen doelpunt van Koke (37.), dat volgde op een minder overtuigende verdedigende actie van Axel Witsel. Danjuma snelde hem voorbij alsof hij er niet stond.

Atlético wist echter twee keer gelijk te maken, eerst door Llorente (20.) en vervolgens door Alexander Sørloth (45.+5), die eerder nog voor AA Gent speelde. Na de rust werden er geen doelpunten meer gescoord.

De 35-jarige Witsel kende niet zijn beste wedstrijd in defensief opzicht en werd halverwege door Atlético gewisseld. De Spaanse pers was scherp in haar oordeel over onze landgenoot.

"Er bestaat geen twijfel over dat Witsel het spel perfect weet te lezen en dat hij bijna onmogelijk te kloppen is in situaties van statisch verdedigen," aldus de Madrileense krant Marca. "Dankzij zijn positionering compenseert hij zijn gebrek aan snelheid en in de lucht is hij ijzersterk."

"Maar als ze hem in de rug pakken... Dan heeft hij het moeilijk. Snelheid is niet zijn sterkste punt en dat maakt hem kwetsbaar, zoals duidelijk werd bij het eerste doelpunt van Villarreal. Alsof dat nog niet genoeg was, maakte hij ook een fout bij het tweede doelpunt van Villarreal."