Vanhaezebrouck ziet een groot problematisch gebrek bij Club Brugge: "Hij is de enige die het doet"

Club Brugge won afgelopen weekend van Antwerp, maar volgens Hein Vanhaezebrouck is blauw-zwart nog steeds in hetzelfde bedje ziek. De trainer die analist werd bekeek zorgvuldig de data en kwam tot een pijnlijke conclusie.

Vanhaezebrouck zag een probleem dat er onder Ronny Deila ook al was. "Een van de grote gebreken van dit Club Brugge blijft het druk zetten. Tegen Antwerp klopte het niet. Als Club in de eerste helft druk zette aan de kant van Skov Olsen, zakte Tzolis helemaal in, tot de linksachterpositie", analyseert Hein in Het Nieuwsblad.

"Terwijl hij logischerwijze naar binnen moest komen om het centrum dicht te houden. Dus dat is niet duidelijk gemaakt aan Tzolis. Daar is niet op geoefend. Wanneer Antwerp de controle overnam, was Club niet in staat hen tegen te houden."

Vanhaezebrouck zag één man de uitzondering vormen: Gustaf Nilsson. De Zweed keek niet op een druppeltje zweet meer of minder. "Met alle respect voor de Club-supporters, die al hun ongenoegen hebben geuit in zijn richting, maar Nilsson is de enige die zich de pleuris loopt", aldus Vanhaezebrouck.

"De enige die sprint om druk te zetten. De sprintmeters van Club, die komen voor de helft op rekening van Nilsson. Petje af voor zijn inspanningen. Maar de rest van het team doet niet mee. Ik zou hem als coach stilleggen, want het is energieverlies voor hem."

Hij ziet dat de rest van de ploeg niet aan 100 procent druk zet. "Als je geen mensen ziet sprinten, komt iedereen te laat. Als iedereen het doet, heb je meestal binnen de vijf seconden de bal gerecupereerd. Vraag is alleen of het hun bedoeling is. Ik vermoed dat hun middle blok ingegeven is door de spelersgroep. Na Deila hebben ze dat wellicht doorgesproken met de nieuwe staf. Er zijn er vast die dat niet erg graag doen."