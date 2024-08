Voormalige jeugdspeler van Club Brugge en Anderlecht verovert de Serie A

Samuel Mbangula heeft maandag iedereen verbaasd doen staan door tot man van de wedstrijd te worden gekozen bij zijn eerste basisplaats in de Serie A. De winger van Juventus zou wel eens de Belgische ontdekking van het seizoen kunnen worden!

Bij het voorwoord van het Europese seizoen van de Belgen doken enkele namen op: Zeno Debast, Koni De Winter, Mika Godts, Roméo Lavia, Malick Fofana, Julien Duranville, Stanis Idumbo, Arthur Vermeeren... De lijst van jonge talenten om te volgen op het Europese continent is lang.

Maar de naam van Samuel Mbangula kwam niet zo vaak voor als sommige andere namen. En dat komt omdat hij dit jaar pas voor het eerst deel uitmaakt van het A-team, met de komst van Thiago Motta aan het roer van Juventus. Een treffend maar veelzeggend voorbeeld: voor de referentiesite Transfermarkt blijft Mbangula voornamelijk een speler van Juventus Next Gen (het Primavera-team, dat in de Serie C speelt)!

De verrassing van Motta

Snel werd echter duidelijk dat Thiago Motta Samuel Mbangula waardeerde. De veelzijdige Belgische winger (die op alle drie de aanvallende posities kan spelen) werd opgeroepen voor de zomerse voorbereiding van Juventus, in tegenstelling tot bijvoorbeeld het andere Belgische talent Joseph Nonge dat al zijn debuut had gemaakt in het A-team.

© photonews

Thiago Motta ziet in Mbangula de fysieke en technische linkervleugel die hij zoekt, in staat om gevaar te stichten vanaf de zijkant. Kwaliteiten die Club Brugge al hadden overtuigd toen Samuel slechts een 11-jarige "ket" uit Brussel was.

Naar Brussel keerde Samuel-Germain Kinduelu Mbangula Tshifunda terug, dit keer naar Neerpede tot 2020 voordat hij koos voor Juventus. In de U19 viel hij op met 12 doelpunten en 5 beslissende passes, na een zeer goed seizoen in de Youth League in 2021-2022.

Mbangula moet zich bewijzen

Motta is niet de eerste coach van Juventus die Samuel Mbangula inzet, aangezien Massimiliano Allegri hem al enkele minuten had gegeven in 2022 tijdens een oefenwedstrijd. Maar twee jaar later is de Belgische U21-international een compleet andere speler, vooral op fysiek gebied - en we weten dat Thiago Motta ook een zeer veeleisende coach is op tactisch vlak.

© photonews

Deze eerste wedstrijd, bekroond met een doelpunt en een assist, is uiteraard niet het eindpunt: de concurrentie zal hevig zijn bij Juventus en Samuel Mbangula zal op de proef worden gesteld. Hij heeft echter de critici tot zwijgen gebracht en zal vanaf nu in België met veel belangstelling worden gevolgd, ook door de voetbalbond, want men mag zo'n talent niet te lang laten twijfelen tussen de Rode Duivels en de Congolese Leeuwen...