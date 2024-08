Hoe omgaan met een eerste nederlaag? "Een pandoering hoort er dan eens bij"

Het kon niet blijven duren. Na een 9 op 9 voor KVC Westerlo in het seizoensbegin werd op bezoek bij KAA Gent flink verloren. De 4-1 nederlaag in de Planet Group Arena zorgt echter niet voor een deuk in het vertrouwen. Timmy Simons legde het achteraf nederig uit.

Timmy Simons gaf het na de match ruiterlijk toe dat zijn Westerlo na drie overwinningen tegen KAA Gent op zijn waarde werd geklopt. "We moeten er niet te veel woorden aan vuilmaken", klonk het bij de oefenmeester.

"Het was een verdiende overwinning voor KAA Gent. Wij waren te slordig in balbezit tijdens het eerste halfuur. In tien minuten hebben we de wedstrijd weggegeven, wat ongelukkig was want er had beter kunnen verdedigd worden."

© photonews

"De communicatie was niet zo goed. Daarna hebben we geprobeerd onze voet naast hen te zetten, jammer genoeg hebben we geen aansluitingstreffer kunnen scoren", aldus de coach van De Kemphanen. Die zijn team zo toch al negen tegendoelpunten zag slikken in drie matchen.

"Negen tegendoelpunten? Ach, we hadden er ook vijf kunnen maken. Neen, het gaat over een aantal momenten. We hebben jongens nodig die lef kunnen tonen aan de bal. Een slechte bal afleveren mag, maar het is wat je nadien doet dat telt."

Halfuur echt afgezien

"Gent heeft veel kwaliteiten, dus we hebben een halfuur echt afgezien. Toch hebben we ook voldoende kansen gekregen: vijftien doelpogingen, waarvan zeven-acht op doel, dat is uiteindelijk vergelijkbaar met Gent."

"De voetjes staan nu terug op de grond en het is back to basics, keep it simple, elke dag opnieuw gaan werken. Maar we zullen met open vizier blijven spelen en ons niet wegstoppen en daar past al eens een pandoering bij."