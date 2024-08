Tissoudali komt terug op het commentaar dat hij had op de voorbije wintermercato van KAA Gent

KAA Gent verkocht tijdens de voorbije wintermercato heel wat spelers. Daar was ook Tarik Tissoudali niet gelukkig mee.

Hein Vanhaezebrouck schreeuwde als toenmalige trainer van KAA Gent toen de Buffalo’s tijdens de wintermercato een hele reeks sterkhouders lieten vertrekken.

Daarmee mochten de ambities voor het voorbije seizoen meteen opgeborgen worden, terwijl KAA Gent voor de start van de competitie nog getipt werd als een outsider voor de landstitel.

Ook Tarik Tissoudali, ondertussen aan de slag bij PAOK Saloniki na een zomertransfer, had de nodige kritiek op het feit dat de club zoveel kwaliteit liet vertrekken. Daar komt hij nu op terug, in een interview met Gazet van Antwerpen.

“Achteraf gezien kwamen die uitspraken misschien wat te streng over. Ik begrijp heus wel dat de club financieel gezond wil worden en dat daarom bespaard moest worden. Maar ik ben zelf een erg ambitieus persoon. Ik wil voor de prijzen spelen”, klinkt het.

Al is het natuurlijk koffiedik kijken of Gent met Orban, Fofana en Cuypers wel de landstitel ging pakken. “Dat weet ik niet. Voetbal is heel onvoorspelbaar. Maar we hadden in elk geval een betere tweede seizoenshelft gedraaid. Daar ben ik zeker van.”