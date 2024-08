OFFICIEEL: Westerlo krijgt miljoenen binnen, maar verliest wel smaakmaker

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Westerlo is het seizoen geweldig begonnen, maar heeft zojuist een belangrijke speler verloren. Nicolas Madsen, een vaste waarde in het team, vertrekt naar de Championship en QPR.

Men verwachtte alleen nog de bevestiging in dit dossier. Die is vrijdag gekomen. Nicolas Madsen verlaat Westerlo en sluit zich aan bij QPR in het Championship.

De Deen, die sinds juli 2022 van Midtjylland naar de Kempen kwam, heeft zijn stempel gedrukt op het Kuipje als spelmaker, met al een doelpunt en een beslissende pass sinds het begin van het seizoen.

Nicolas Madsen verlaat officieel Westerlo voor QPR

Met 17 doelpunten en 5 beslissende passes in 76 optredens was Nicolas Madsen een van de leidende krachten in de aanval van Westerlo. Zijn vertrek zal zeker een leegte achterlaten bij de troepen van trainer Timmy Simons.

Voor Westerlo is het goede nieuws financieel, met bijna vier miljoen euro terug voor een speler die vijfentwintig maanden geleden voor drie miljoen minder werd gekocht.