OFFICIEEL: Westerlo ziet sterkhouder vertrekken naar Engeland

Westerlo is uitstekend aan het seizoen begonnen. Toch moeten de mensen van de Kempen alweer afscheid nemen van een sterkhouder. Nicolas Madsen verlaat Westerlo voor het Engelse QPR.

Zoals verwacht tekent Madsen een contract van vijf jaar bij Queens Park Rangers. De 24-jarige middenvelder verlaat zo na twee jaar onze Belgische competitie.

De Deen kwam in 2022 over van het Deense Midtjylland. Westerlo betaalde destijds 1 miljoen euro voor de middenvelder.

Bij de Kemphanen wist Madsen zich meteen te ontwikkelen als vaste waarde. In 76 wedstrijden wist hij 17 keer te scoren, hij was er ook de vaste penaltynemer.

Westerlo krijgt een ruime 3,75 miljoen euro plus bonussen voor de Deen. Er is ook een doorverkoopclausule in het contract opgenomen.

Volgens Transfermarkt heeft Madsen een waarde van 2,5 miljoen euro. Zijn contract bij Westerlo liep nog tot 2023.