📷 Bocht van 180 graden: Fans van KAA Gent laaiend enthousiast over eigen speler

Omri Gandelman is bezig aan een sterk seizoen. De Israëliër is momenteel de grote X-factor bij KAA Gent.

Het werd een transfer van Hein Vanhaezebrouck genoemd. De toenmalige hoofdscout van KAA Gent was tijdens de voorstelling van Omri Gandelman niet te spreken over de gang van zaken rond de transfer.

Uiteindelijk moet iedereen Vanhaezebrouck, nog maar eens, gelijk geven. Want Hein krijgt bij KAA Gent altijd gelijk, blijft het maar klinken. Gandelman werd de voorbije weken de absolute redder in nood voor de Buffalo’s.

Hij scoort niet alleen goals, maar doet dat op heel belangrijke momenten. Sven Kums is alvast onder de indruk van de prestaties van zijn Israëlische ploegmaat.

“Ik moet hem zelfs niet zoeken bij voorzetten, hij staat altíjd op de juiste plaats. Hij positioneert zich als een echte spits. Het is een van zijn grootste kwaliteiten en dat moeten we blijven uitspelen”, klinkt het bij Het Laatste Nieuws.

“Zijn eerste maanden waren misschien niet makkelijk, maar dat is normaal als je van een andere competitie komt. Het is bovendien een fantastische gast, dus we gunnen het hem allemaal. Ik heb echt nog nooit een middenvelder gezien die zo makkelijk kansen afdwingt.”

Ook bij de fans is de liefde ondertussen groot. In het begin klonk er gemopper toen Gandelman aan zijn opwarming begon, nu is dat applaus geworden. Het kan verkeren. Op sociale media wordt de joker van KAA Gent zelfs al op het lijf van de Braziliaan Ronaldo geplakt...