Sinan Bolat blijft achter met 'dubbel gevoel' na gelijkspel tegen OH Leuven

Westerlo geraakte in 't Kuipje niet voorbij OH Leuven, dat nog steeds ongeslagen blijft. Doelman Sinan Bolat zag dat het uiteindelijk een moeilijke wedstrijd was op een lastig te bespelen veld door de zware regenval.

"Ik heb een dubbel gevoel. We wisten dat OHL nog geen wedstrijd had verloren, ze geven niet veel weg. We begonnen goed en we kwamen op voorsprong, maar zij scoorden al snel de gelijkmaker."

"We hebben eigenlijk niet veel weggegeven tijdens die eerste helft en we hadden toch een tweetal mogelijkheden om een tweede goal te scoren. We begonnen niet slecht aan de tweede helft met opnieuw enkele kansen, maar ook OHL had zijn mogelijkheden."

"Wij verdienden misschien toch de drie punten op basis van onze kansen, maar als je niet kan winnen moet je toch dat gelijkspel over de streep trekken en dat hebben we gedaan."

Westerlo scoorde al heel wat goals dit seizoen, maar moest er ook al tien incasseren. Niet leuk voor een doleman. Dat geeft Bolat ook toe, al benadrukt hij dat er hard aan wordt gewerkt.

"We hebben deze week gewerkt op het defensieve aspect en we hebben tegen OHL niet zoveel weggegeven. Hun doelpunt was een afgeweken bal en er was nog die bal op de paal op het einde, maar voor de rest hebben we onze job goed gedaan."