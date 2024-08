Daan Heymans is de man van het seizoen tot nu toe, maar hij ziet toch ook nog werkpunten voor zichzelf en de ploeg

Daan Heymans is 'hot'. De speler van Sporting Charleroi is in bloedvorm de laatste weken. Toch heeft hij ook nog werkpunten geeft hij zelf aan.

Wederom was Daan Heymans de matchwinnaar voor Sporting Charleroi. Daan Heymans doet het opnieuw en schenkt Sporting Charleroi de drie punten tegen KV Kortrijk Deze keer werd KV Kortrijk het kind van de rekening.

Tegenover Sporza was Heymans dan ook zeer tevreden over zijn eigen prestatie. "Ik hoop dat ik deze lijn kan doortrekken de komende weken. In de eerste helft hebben we top gespeeld. Daar hebben we heel veel plezier uit geput, maar jammer genoeg zijn we er niet in geslaagd om dat 90 minuten vol te houden. Dat is een beetje het probleem dit seizoen: we domineren altijd één helft en kruipen dan in de tweede iets te veel terug. Dat is een werkpunt.

KV Kortrijk was niet op het apel vandaag tegen Sporting Charleroi. Ze domineerden de hele partij en dit zorgde ervoor dat KV Kortrijk niet tot kansen kwam. Daan Heymans heeft hier een verklaring voor. "Kortrijk heeft de voorbije weken offensief wel meer getoond dan vandaag, maar dat is ook onze verdienste. In de eerste helft hadden we 77 procent balbezit en gaven we hen weinig kansen om aan te vallen. We hadden alleen sneller die tweede goal moeten maken", sluit hij af met een werkpunt voor zichzelf en de ploeg.