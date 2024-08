Rode Duivel kan niet beslissend zijn voor zijn ploeg en leidt pijnlijke nederlaag

Atalanta bezocht vandaag Torino op de tweede speeldag in de Serie A. Rode Duivel Charles De Ketelaere stond nog maar eens in de basis.

Atalanta kwam op voorsprong dankzij Mateo Retegui, die in de 26e minuut het net vond. Torino kwam echter snel terug in de wedstrijd met doelpunten van Ivan Ilic in de 31e minuut en Che Adams in de 49e minuut.

Charles De Ketelaere stond weer in de basis. De Rode Duivel kon zijn team echter niet meer aan een punt helpen en werd in de 85e minuut vervangen door jongeling Federico Cassa.

De Ketelaere kon zijn team niet meer aan een punt helpen en werd in de 85e minuut vervangen door jongeling Federico Cassa. In de 96e minuut kreeg Mario Pasalic een kans om de gelijkmaker te scoren met een strafschop, maar hij miste de elfmeter.

Na een overtuigende 0-4 overwinning op Lecce in de openingsronde pakt Atalanta nu 3 uit 6 punten. De ploeg van Charles De Ketelaere moet volgende week op bezoek bij landskampioen Inter.

De 23-jarige Belg ruilde deze zomer definitief AC Milan in voor Atalanta. Zijn uitstekende uitleenperiode in Bergamo werd beloond met een transfer van 22 miljoen euro. Hij scoorde tot nu toe al 14 keer voor de Italiaanse club.