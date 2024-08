Anderlecht-speler gaat niet bijtekenen en wil vertrekken

Kristian Arnstad heeft duidelijk zijn zinnen gezet op een transfer. De jonge middenvelder zal sowieso geen nieuw contract tekenen bij paars-wit.

Dat meldt transferexpert Fabrizio Romano. Volgens hem wil de Noor weg en zal hij nog zo'n 1,5 miljoen euro kunnen opleveren, aangezien hij zijn laatste contractjaar ingaat.

Arnstad werd al in verband gebracht met een transfer naar Rapid Wien in Oostenrijk, maar daar zal niets van in huis komen. Het blijft nog afwachten waar hij terechtkomt.

Dit seizoen speelde hij enkel 25 minuten op de openingsspeeldag tegen STVV. In totaal kwam hij 68 keer in actie voor paars-wit en was hij goed voor één doelpunt en drie assists.

🇳🇴 Norway’s U21 captain Kristian Malt Arnstad will not sign a new deal with Anderlecht, decision made with his camp.



The midfielder wants to leave and could cost around €1.5m with one year left on his contract. pic.twitter.com/0zdnodue8J