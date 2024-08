William Balikwisha verliet Standard en voelt zich al snel in zijn sas bij OHL

William Balikwisha maakte de overstap van Standard naar OH Leuven en toonde zich al onmiddellijk een belangrijke schakel. Tegen Westerlo zorgde hij met een mooi doelpunt voor de gelijkmaker.

"We hebben een goede match gespeeld. Westerlo zette van bij het begin onmiddellijk veel druk naar voor, maar wij herstelden het evenwicht", blikte William Balikwisha terug na afloop van de wedstrijd.

Hij verschalkte Sinan Bolat met een heerlijk afstandsschot in de verste hoek. "Ik ben blij dat ik kon scoren, dat heeft het team geholpen." Net als Westerlo-coach Timmy Simons verwees Balikwisha ook naar de hevige regenval.

"Het was moeilijk voetballen tijdens de tweede helft met de hevige regenval. Het veld werd heel zwaar, iedereen was moe. Het kwam erop aan om geen fout te maken."

"Het was spannend tot op het einde, we moesten heel geconcentreerd blijven voetballen. Ik ben wel blij met het resultaat, we hebben niet verloren en dus winnen we opnieuw een punt." Het zorgt voor een goede sfeer. "De sfeer in de groep zit heel goed. Als je niet verliest, is het vanzelfsprekend een goede sfeer."

Balikwisha voelt zich al snel uitstekend bij zijn nieuwe werkgever. "Ik voel me goed bij deze club en ook bij de coach. De aanpassing verloopt eigenlijk heel makkelijk. Hij laat duidelijk weten wat hij van mij verwacht."