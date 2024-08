Analisten vernietigend voor Noa Lang: "Hij zegt dat zijn trainer een boerenlul is"

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

PSV won zaterdagavond met 1-7 van Almere City. Alles peis en vree dus? Nee, want Noa Lang zorgde weer voor controverse. De aanvaller van de Eindhovenaren was allesbehalve blij met zijn wissel.

In de voetbaltalkshow 'Rondo' ging het erover en de analisten waren vernietigend voor de ex-aanvaller van Club Brugge. Vooral Rafael van der Vaart en Marco van Basten waren niet te spreken over zijn gedrag.

Lang werd na een uur gewisseld door Peter Bosz en hij ging door het lint. Aan de bank trapte hij een drinkbus en een microfoon de lucht in. Nederlands icoon Marco van Basten begrijpt het gedrag niet.

"“Dit is heel slecht. Hij is een goede voetballer en ik zie hem graag spelen, maar dit moet je niet doen. Hij zegt op deze manier dat zijn trainer een boerenlul is. Dat vind ik een heel slecht signaal", aldus de voormalige wereldspeler.

“Dit moet er echt uit”, ging Van Basten verder. “Ik had gehoopt dat hij dit gedrag wat ontgroeid was. Dit is niet goed. Niet voor zijn teamgenoten, niet voor de club en ook niet voor zichzelf.”

Rafael van der Vaart ging daar voluit mee akkoord. “Ik denk dat hij zich echt gaat schamen als hij dit binnen vijf of zes jaar terugziet. Dat hoop ik althans. Je staat op voorsprong op bezoek bij Almere City, je bent net terug uit blessure en je wordt gewisseld. Who cares? En dan schop je drie keer iets omver. Dat is kinderlijk gedrag.”