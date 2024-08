Bij de selectie voor de wedstrijd tegen Dinamo Minsk, maar transfer komt eraan: 'JPL-club heeft bod gedaan op Anderlecht-speler'

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Anderlecht zal nog voor enkele drukke dagen staan op de transfermarkt. De club is op zoek naar een middenvelder, al lijkt er op uitgaand vlak ook nog wat te bewegen...

Anderlecht heeft lang gewacht om op gang te komen op de transfermarkt. Uiteindelijk werden er al vier transfers gerealiseerd, waarvan slechts één spelers niet transfervrij overkwam.

Er moet nog een middenvelder komen en daarbij worden grote namen genoemd, ook die van Leander Dendoncker is gevallen. Maar ook op uitgaand vlak wordt het nog spannend.

Want het lijkt erop dat Louis Patris nog zal vertrekken uit Brussel. De Belgische rechtsback kon al rekenen op interesse van NEC Nijmegen, maar nu is er ook een JPL-club in de dans gesprongen.

Volgens Het Nieuwsblad heeft STVV een bod gedaan op Patris. De Limburgers willen Patris huren voor één seizoen met een aankoopoptie. Het blijft afwachten of paars-wit akkoord gaat.

Patris werd vorige zomer voor zo'n 3,5 miljoen euro weggeplukt bij OH Leuven. Sindsdien speelde hij 19 wedstrijden voor Anderlecht. Hij zit wel bij de selectie van paars-wit voor de belangrijke wedstrijd tegen Dinamo Minsk.