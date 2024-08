Er is een stunt in de maak in het Guldensporenstadion: 'KV Kortrijk gaat een spits van zes miljoen euro naar West-Vlaanderen halen'



Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram! KV Kortrijk staat op het punt om een stunttransfer af te ronden. De West-Vlamingen gaan Roko Simic van RB Salzburg naar het Guldensporenstadion loodsen. Worden de Kortrijkzaanse doelpunten binnenkort gescoord door een aanvaller met een marktwaarde van zes miljoen euro? Wales Online weet alvast dat Roko Simic onderweg is naar het Guldensporenstadion. Simic - voor de liefhebbers: zoon van Kroatisch voetbalicoon Dario Simic - gaat een contract tekenen bij Cardiff City. Het is op die manier dat KV Kortrijk in beeld komt. © photonews Cardiff City wil Simic laten rijpen bij een zusterclub. De Kerels gaan de 20-jarige aanvaller huren tot het einde van het seizoen. Op die manier kan Simic de nodige speelminuten verzamelen. Kortrijk slaagde er vorig seizoen maar nipt in om de degradatie naar de Challenger Pro League te vermijden. Het nieuwe seizoen is voor De Kerels gestart met een zes op vijftien.



