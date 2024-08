Welke topaffiches staan al op het programma? Ontdek hier de volledige loting van de vernieuwde Champions League

Real Madrid gaat de komende maanden als titelverdediger op zoek naar een nieuwe eindwinst in de Champions League. Ondertussen kennen alle deelnemende clubs hun tegenstanders.

Club Brugge moet de Belgische eer de komende maanden verdedigen in de vernieuwde Champions League. Het blauw-zwarte programma ziet er dan ook héél interessant uit.

A new era begins.



The best club competition in the world just got better.#UCLdraw || #UCL pic.twitter.com/XWcKlgrpLd — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 29, 2024

De Belgische landskampioen ontvangt Borussia Dortmund, Juventus FC, Sporting CP en Aston Villa in het Jan Breydelstadion, terwijl ze op bezoek mogen bij Manchester City, AC Milan, Celtic FC en Sturm Graz.

The UEFA Champions League draw is in, let the battles begin. ✨ First thoughts? 😍 #UCL — Club Brugge KV (@ClubBrugge) August 29, 2024

Ondertussen kennen alle deelnemende teams hun tegenstander. Wil je alvast enkele affiches in de agenda zetten? Hieronder zetten we alle wedstrijden op een rijtje.

✅ Home and away opponents for Pot 1 teams 🏠✈️#UCLdraw pic.twitter.com/4bwEU4zCqq — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 29, 2024

✅ Home and away opponents for Pot 2 teams 🏠✈️#UCLdraw pic.twitter.com/DHAAIG5uxB — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 29, 2024

✅ Home and away opponents for Pot 3 teams 🏠✈️#UCLdraw pic.twitter.com/6xQDCTNtdL — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 29, 2024