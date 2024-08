'Union heeft nieuwe aanvaller van 4 miljoen euro beet, geen vervanger voor Puertas'

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Union SG kende een mindere competitiestart. De ploeg is nog druk in de weer op de transfermarkt om enkele deals af te ronden.

Volgens Het Belang van Limburg is de deal tussen Union SG en Rijeka over de Kroatische belofteninternational Franjo Ivanovic eindelijk helemaal rond.

De jonge aanvaller zal een contract voor vier seizoenen tekenen in Brussel. Union SG betaalt vier miljoen voor de Kroaat. Hij had die afkoopsom in zijn contract staan.

De transfer wordt in principe zaterdag officieel aangekondigd en met wat geluk is hij ook al speelgerechtigd voor de wedstrijd van zondag tegen RSC Anderlecht

Ook aan uitgaande zijde is er nog een en ander op til. Union SG zou graag afscheid nemen van Kabangu en ook Eckert mag vertrekken als er een goede prijs betaald wordt.

Machida en Sadiki zouden aan boord blijven, al zeker tot de wintermercato. Aan inkomende zijde wordt nog een vervanger gezocht voor Teklab. Puertas wordt dan weer niet vervangen. El Hadj krijgt alle kansen om hem te doen vergeten.