'KV Kortrijk vindt toch nog oplossing voor overbodige pion'

KV Kortrijk zag deze zomer heel wat spelers vertrekken die afgelopen seizoen gehuurd werden, maar verkocht nog geen enkele speler (Avenatti transfervrij).

En dat lijkt voorlopig zo te blijven. De club wil een oplossing zoeken voor een overbodige pion en dat lijkt alweer een uitleenbeurt te worden.

Volgens transferexpert Sacha Tavolieri wil KV Kortrijk Jonathan Afolabi bij SC Cambuur stallen in de Nederlandse tweede klasse. Daar kan hij meer speelminuten krijgen.

Tavolieri meldt dat de twee clubs al een akkoord hebben gevonden. KV Kortrijk plukte de Ierse spits in januari nog wij bij Bohemians in zijn thuisland.

In totaal kwam de spits 13 keer in actie voor de Kerels en kon hij één doelpunt scoren. Een vaste basisplaats kon hij niet bemachtigen.

🔴⚪️ Info #KVKortrijk :

🇮🇪 Ireland striker Jonathan Afolabi close to be loaned to Cambuur until the rest of the season !

✅ #KVK & #SCCambuur found a deal. #mercato #JPL #CAM pic.twitter.com/Iv11pLvgTA