Niet goed genoeg voor Anderlecht, na amper één seizoen nu transfer van 10 miljoen euro

Lucas Stassin, de 19-jarige aanvaller van KVC Westerlo, maakt de overstap naar het Franse AS Saint-Étienne. Het was een race tegen de klok op de laatste dag van de transferperiode, maar de deal werd op tijd afgerond.

De Franse club heeft zo’n 10 miljoen euro over voor de jonge Belg, die een contract tekent voor vier jaar met een optie voor een extra jaar. De transfer was het gevolg van wekenlange speculaties, waarbij zowel binnenlandse als buitenlandse clubs interesse toonden in Stassin.

Saint-Étienne werd op de laatste dag van de transferperiode plotseling heel concreet in hun interesse. De Franse eersteklasser kwam tot een akkoord met Westerlo over een definitieve transfer.

De transfersom voor Stassin is vergelijkbaar met het bedrag dat Burnley in januari 2023 betaalde voor Lyle Foster, namelijk 11 miljoen euro. Hierdoor wint Westerlo opnieuw de jackpot met een transfer. De club uit de Kempen kan tevreden terugkijken op de transferperiode, waarin ze weer enorme winst maakten. Een jaar geleden haalden ze Stassin nog voor 1,5 miljoen weg bij Anderlecht, waar ze niet echt in hem geloofden.

Door de transfer kon Westerlo-trainer Timmy Simons vrijdagavond geen beroep meer doen op Stassin voor de competitiewedstrijd tegen Genk. Aanvankelijk stond hij nog op de spelerslijst, maar uiteindelijk werd hij vervangen door de 18-jarige Julian Placias, die voor het eerst bij de selectie zat.

Ondanks het vertrek van Stassin hoeft Westerlo niet onmiddellijk op zoek naar een vervanger. De club heeft nog voldoende opties in het offensieve compartiment. Bovendien hebben Belgische clubs nog tot en met vrijdag 6 september de tijd om inkomende transfers af te ronden.