De Mil met voeten op de grond, revanche tegen Beerschot? Hij heeft stevige boodschap: "Zo eenvoudig is dat"

Rik De Mil en zijn spelers staan weer met de voeten op de grond nadat Charleroi voortvarend van start ging in de competitie. Na de bolwassing in Mechelen moet Beerschot het kind van de rekening worden.

Eén zaak staat vast: De Mil wil zijn ploeg in de toekomst niet langer schromelijk cadeaus zien wegschenken. "Een strafschop weggeven door te tackelen in de zestien, dat is niet slim. We moeten slimmer zijn, zo eenvoudig is dat. Intelligenter zijn en minder fouten maken, dat is een werkpunt", weet de trainer van Charleroi.

Die 5-2 in Mechelen komt niet omdat de Carolo's bezig zouden zijn met een stek aan de kop van de JPL-stand. "We hadden absoluut geen stress om naar de kop van het klassement te gaan. Daar hebben we zelfs niet over gesproken. Waar wij over spreken, is hoe ons week na week te verbeteren." Ondanks reeds drie behaalde zeges is er dus wel degelijk werk aan de winkel.

Charleroi moet defensief lessen trekken

De Mil weet ook waar hij met Charleroi naartoe wil. "We willen verdedigen zoals we gedaan hebben op het veld van Union, voetballen zoals we deden tegen Kortrijk en STVV. Na de moeilijke verplaatsing bij KV Mechelen is de volgende tip om minder doelpunten weg te geven. Ook niet vergeten dat Mechelen bij zijn nederlaag tegen Anderlecht de betere ploeg was."

Een verklaring is niet altijd gemakkelijk te vinden. "Het is moeilijk te verklaren dat we in de fout zijn gegaan. Het is ook te gemakkelijk om te zeggen dat we een jonge ploeg hebben. Voetbal is niet alleen mooi spel brengen, dat is ook de nul houden en punten pakken. Maar goed, als er in het voetbal geen fouten worden gemaakt, vallen er bijna geen doelpunten."

Voor doelman Mohamed Koné zal het ook geen deugd gedaan hebben om zich zo dikwijls om te moeten draaien. "Altijd een tegendoelpunt slikken, dat heeft ons een tik gegeven. Natuurlijk was die 3-2 een harde klap. We moeten erop werken om sterk in het hoofd te blijven. Ik heb mijn best gedaan bij de tegendoelpunten, maar het was niet gemakkelijk", besluit de Ivoriaan.

"Aan de rust geloofden we er nog altijd in. De vierde tegentreffer heeft ons doodgemaakt", haalde Antoine Bernier nog een ander pijnlijk moment aan. De creatieve ex-speler van Seraing richt de blik meteen vooruit, naar de thuismatch tegen Beerschot op 15 september. "Het is zeker zo dat we alles er aan gaan doen om de drie punten thuis te houden tegen Beerschot."